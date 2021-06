tmw radio Longhi: "Francia, Pogba incredibile. Inter, meglio Dumfries per il dopo Hakimi"

vedi letture

A TMW Radio, per "Eurologia", il giornalista Bruno Longhi ha detto la sua sugli Europei 2020.

Ronaldo, altro record. E oggi è il compleanno di Messi:

"109 gol in Nazionale, era in prossimità ormai di questo record. Questo Europeo ha visto tanti errori, ma quando la palla è sul dischetto all'85% è gol. E quindi non è che ti sei meritato veramente quel gol. Ci vorrebbe una sorta di correttivo per dare un valore diverso ai rigori rispetto a quelli fatti su azione. Sono i record che inseguono Ronaldo e non lui".

Benzema e Pogba, chi sceglierebbe per un grande club?

"Dipende dalle esigenze. Ma se dovessi scegliere, guarderei la carta d'età. Benzema ha il gol facile, Pogba in questi Europei sta giocando divinamente, è il fulcro della squadra. Ha una personalità incredibile, il grande regista di questa Francia che ha parzialmente deluso".

Un pensiero sull'avventura dell'Ungheria e del tecnico italiano Marco Rossi:

"Sono rimasto deluso per l'Ungheria, che ha fatto ottime cose con tutte le avversarie del suo gruppo. Con la Germania ha anche sfiorato l'impresa. Dobbiamo essere fieri di cosa sta facendo Mancini ma anche di cosa ha rischiato di fare lo sconosciuto Rossi. Un vero peccato che la Nazionale non si andata avanti".

Questa Italia come quella del '78?

"Quella squadra giocò benissimo ma arrivò quarta al Mondiale. Fu una bella Italia ma mi auguro che faccia meglio di quella. Non vedo però affinità. Forse siamo più vicini a quella di Italia '90. Quella Nazionale che aveva scoperto Cabrini e Paolo Rossi era più forte nei singoli, ma questa gioca meglio".

Un giudizio sugli ottavi:

"Il Belgio ha il Portogallo, poi dovrà vedersela con l'Italia. E in semifinale forse la Francia. Questa parte del tabellone è complicata per tutti".

Inter, c'è un profilo ideale per sostituire Hakimi?

"Si è parlato di Lazzari. Come pura velocità, Lazzari ha poco da invidiare ad Hakimi. Lazzari però va in confusione quando arriva vicino l'area di rigore. Credo però sia una idea abortita sul nascere. Mi piace Denzel Dumfries, adattissimo nel centrocampo a 5. Potrebbe essere lui il sostituto ideale".

Milan, per il dopo Calhanoglu invece?

"C'è Ziyech che sembra molto appetibile. Se il club rossonero ne trattasse oggi il prezzo, sarebbe costretto a ritirarsi di buon ordine. Se lo trattasse a metà agosto, magari uscirebbe a portarlo in casa con un prestito. E' un mercato in cui ci vuole pazienza. Sarà dificile mettere in pratica l'idea di vendere prima di comprare, visti i tanti prestiti in giro".