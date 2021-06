tmw radio Onofri: "Torino, Juric è il tecnico ideale. Terrei sempre Belotti"

L'ex calciatore e tecnico Claudio Onofri a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sulla situazione in casa Torino (e non solo).

Che ne pensa della scelta di Juric?

"Voglio molto bene a Nicola, che ha fatto un ottimo lavoro e speravo che rimanesse. Però Juric è una delle scelte migliori che si possa fare, anche a livello comunicativo. E' un ragazzo intelligentissimo, ogni tanto gli scappa qualcosa nelle dichiarazioni, come Gasperini. Già a Crotone ha fatto vedere ottime cose. Al Torino ci vogliono persone anche con il suo carattere, per entusiasmare la piazza".

Grande il suo lavoro al Verona:

"Aveva già sorpreso al primo anno, poi ha perso diversi elementi importanti ma ha fatto benissimo anche quest'anno. Si è sempre piazzata a metà classifica, sfiorando anche posizioni che non le competono per valori della rosa".

Belotti lascerà il Torino? Che deve fare?

"Cambiare può essere anche uno stimolo. Nell'annata peggiore ha comunque fatto 13 gol e 7 assist, che non sono pochi. Se hai tutte le possibilità, anche economiche, è difficile staccarsi da quella maglia".

Belotti e Icardi, chi sceglierebbe per la sua squadra?

"Io su Icardi mi ero sbagliato all'inizio, non pensavo a una carriera così importante. Mi piace ma ha un carattere difficile. Se ho uno come Belotti e non sono costretto a cederlo, me lo tengo tutta la vita".

Mourinho e Sarri: chi può incidere di più?

"Mourinho è straordinario a livello caratteriale, mentre Sarri è riconoscibile per la sua identità di gioco. Per questo tifo per Sarri".

Il Napoli ha una grande rosa. Spalletti può valorizzarla? Dove può arrivare?

"Io non avrei lasciato andare Gattuso proprio per il fatto che ha caratteristiche simili a Spalletti. Abbiamo visto le difficoltà che ha avuto a causa delle assenze. Forse si può fare qualcosa sulla catena di sinistra, ma per il resto è una grande rosa".