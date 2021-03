tmw radio Pagliuca: "Genoa-Samp, vedo un pareggio. Pau Lopez, che figura col Milan"

vedi letture

L'ex portiere Gianluca Pagliuca a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato della stracittadina di Genova e del campionato.

E ora di derby, Genoa-Sampdoria. Ballardini e Ranieri stanno facendo molto bene:

"E' particolare, in altre città si punta anche a vincere delle coppe o campionati, a Genova invece è una partita chiave, è un obiettivo stagionale importante. Sarà una partita molto tirata. Ho la sensazione però che finisca in parità".

Inter, col Parma in campo tutti i diffidati e poi c'è l'Atalanta. Condivide questa scelta di Conte?

"Quando ti giochi solo il campionato ed è un obiettivo alla portata, Conte non vuole rischiare nulla e lo posso capire. Giocare in diffida? Non è facile, per un portiere è più semplice, un giocatore oggi al minimo fallo prende il cartellino. Puoi essere condizionato".

Cosa chiederebbe a Ferrero?

"L'ho conosciuto qualche anno fa. Ogni anno riesce a fare una squadra discreta, rischia quasi mai, sta facendo un buon lavoro, anche se i tifosi non è che gli vogliano bene. Ha scelto delle persone che se ne intendono di pallone".

Che ne pensa di Ballardini?

"Lo conosco bene, ovunque è andato ha fatto benissimo. E credo che se non succede qualcosa di clamoroso si salverà anche quest'anno. Non si sa vendere bene ma è un ottimo allenatore".

Che ne pensa dei portieri che fanno partire l'azione da dietro?

"Oggi il calcio è cambiato, ma non si deve esagerare con queste giocate, non si deve rischiare. Ho visto Pau Lopez col Milan, gli fanno fare una figura da cioccolataio così. Quando hai la giocata, la fai, altrimenti si butta in avanti e ci pensano i centrocampisti. Non si deve esagerare con certe giocate, perché poi rischi il linciaggio pubblico da parte di media e tifosi. So che oggi i tecnici chiedono questa giocata, anche rischiando qualcosa, però il portiere come priorità deve saper parare. Se sa giocare col piede, tanto meglio, ma la priorità è il parare bene".