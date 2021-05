tmw radio Peccenini: "Roma, quanti rimpianti. Non si può ripartire da Dzeko e Mayoral"

vedi letture

Per parlare di Roma e del post-derby al Maracanà Show di TMW Radio è intervenuto l'ex calciatore Franco Peccenini.

Fonseca grande signore nel congedarsi:

"Finalmente direi. La partita di ieri aumenta le recriminazioni, di aver puntato tutto sull'EL e non sul campionato. E poi l'EL non è stata affrontata neanche così bene. Giusto che non siano tutte responsabilità di Fonseca. Una è quella di non saper preparare le partite e dare gli stimoli giusti, poi mi chiedo come ci sia riuscito nel derby e non nelle altre. Forse c'è da capire se certi giocatori possano fare al caso di Mourinho. Non darei la croce addosso a Fonseca".

Che fare con i senatori il prossimo anno?

"Io credo che non si debba rinunciare a Mkhitaryan. Le incomprensioni allo United possono essere risolte. Mourinho è un tecnico intelligente, fare a meno di uno così non è così semplice. Per trovarne un altro dovresti fare una spesa importante. Sarebbero comunque da riconfermare tutti, ma in 37 partite non li abbiamo mai visti sempre determinanti".

Se fosse Mourinho partirebbe con Dzeko centravanti?

"Vedo benissimo Belotti ma non credo che possa giocare insieme a lui. Mi piacerebbe che Dzeko fosse sempre così come nel derby, ma non è stato così nelle 36 partite che ci sono state. L'età passa per tutti. Se si punta ai quartieri altissimi, io credo che un discorso diverso da Dzeko vada fatto. Non si può ripartire da lui e Mayoral".