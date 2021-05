tmw radio Poggi: "Venezia, gruppo straordinario. Vogliamo continuare con mister Zanetti"

vedi letture

A commentare la recente promozione in Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato Paolo Poggi, responsabile dell'area tecnica del Venezia.

Venezia ritorna nel gotha del calcio italiano, così come nel basket:

"C'è un ottimo rapporto con la squadra di basket. Abbiamo sempre gioito dei suoi successi e quando siamo saliti in A, loro si sono congratulati con noi".

Un progetto che parte da lontano:

"Il tecnico Zanetti ha incarnato la filosofia del club, ha valorizzato i nostri princìpi, ha dato una mentalità alla squadra importante".

Cosa è successo? In molti lo davano da bassa classifica, e invece:

"Avevamo una visiona diversa della squadra, pensavamo di aver scelto dei giocatori con una voglia di rivalsa tale che avrebbero mostrato molto di più. Ci siamo posti come obiettivo non il traguardo finale ma sempre la partita successiva. Ci siamo salvati molto presto, poi abbiamo cominciato a pensare ai playoff. La convinzione è cresciuta giornata dopo giornata e abbiamo capito in corsa che potevamo fare qualcosa di più. Ed è stato così. I dubbi all'inizio erano più che legittimi".

Venezia che guarda molto al mercato nord-europeo:

"Ci sono giocatori a livello tecnico importante. Noi abbiamo pensato anche a una mentalità operaia, di ragazzi che corrono senza far domande, che accettano il periodo di adattamento ma che continuano a lavorare sodo. E poi è stata anche una necessità, perché il mercato nord-europeo è anche meno care. Abbiamo scovato giovani e forti con un budget ridotto".

E poi c'è un impianto molto scenografico:

"Stiamo lavorando per fare in modo che abbia la possibilità di accogliere il pubblico per la Serie A".

Potreste seguire il modello Spezia?

"L'esempio dello Spezia calza a pennello. Hanno fatto un lavoro straordinario, facendo leva su valori non solo tecnici di un gruppo che lo ha portato in A. Noi dobbiamo partire dalle nostre peculiarità, aumentando il tasso tecnico".

Zanetti rimarrà?

"Io lo terrei, in tanti lo vogliono ma con Zanetti cominceremo a parlare nei prossimi giorni. L'obiettivo primario è avere la sua riconferma".

C'erano società che erano più attrezzate per salire in Serie A. Non era un vostro obiettivo iniziale invece per voi, o no?

"Noi siamo stati bravi a contestualizzarci. Noi sapevamo di avere una buona squadra e competere, ma non pensavamo alla Serie A inizialmente. Avevamo la certezza di avere un ottimo gruppo di uomini. La sorpresa è che sono diventati dei guerrieri e con le loro qualità abbiamo ottenuto un risultato straordinario. Tutto parte dalla testa. La tranquillità data dal presidente e dalla dirigenza, oltre al tecnico, ha fatto sì che i giocatori potessero esprimersi al meglio".