tmw radio Ravezzani: "Bonucci arrogante, il danno d'immagine così se lo fa da solo"

Il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani a TMW Radio, durante Maracanà, ha espresso la sua sul caso del giorno: "Le parole di Bonucci? Sappiamo la storia. Lezioni di stile da lui è difficile immaginare di prenderle. Poi che qualsiasi calciatore a fine carriera e a rendimento crollato diventi un peso, soprattutto se guadagna 6 mln, lo si è sempre saputo, non lo ha scoperto lui. Ce ne sono stati a centinaia. Quando parla di danno d'immagine, se lo fa da solo. Tutti dicono che ormai alla Juve non serviva più. Non mi commuove questa storia.

La verità sta contro Bonucci. Ho sempre trovato sgradevole Bonucci nel suo comportamento in campo. Allegri ha tutti i difetti del mondo, ma aveva ragione quando non diede la fascia di capitano a lui, che era andato al Milan e quando segnò contro esultò in faccia ai suoi tifosi. Dybala quando non ha rinnovato con la Juve non ha sparato a zero contro la società e Allegri. Bonucci è sempre stato l'emblema del calciatore arrogante. Del Piero si comportò in maniera decisamente più elegante".