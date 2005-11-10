Ufficiale Cosenza, Almaviva è un nuovo calciatore rossoblù: ha firmato un contratto biennale

"Un altro giovane talento approda al Cosenza Calcio. Mattia Almaviva ha oggi firmato un contratto biennale con il club rossoblù": esordisce così, nella nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, la società calabrese, che annuncia un nuovo volta nell'organico a disposizione del tecnico Federico Coppitelli in vista della stagione 2026/2027.

La nota prosegue poi:

" Il 20enne romano si è formato nel settore giovanile della AS Roma realizzando goal e assist importanti. È stato convocato in più occasioni nella prima squadra giallorossa, maturando esperienze al fianco di professionisti di alto livello. Nel 2017, durante la partita di addio di Francesco Totti, ha ricevuto simbolicamente dal campione la fascia di capitano, diventando uno dei volti più noti e promettenti dell’accademia romanista

Dotato di buona tecnica, visione di gioco e versatilità, rappresenta un rinforzo prezioso per l’attacco rossoblù. Almaviva è già pronto per affrontare con i lupi il Campionato di Serie C Lega Pro 2026/2027

✨ Il club rossoblù è entusiasta di accogliere Mattia riconoscendo il valore del notevole bagaglio tecnico che possiede essendo cresciuto in un ambiente d’eccellenza come quello della Roma. Il Cosenza Calcio dà al nuovo calciatore della rosa un caloroso benvenuto augurandogli di esprimere al meglio il suo potenziale

Forza lupi ".