Ufficiale La Vis Pesaro si rinforza in attacco. Arriva Sculli e firma un accordo biennale

È attraverso una nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Vis Pesaro "comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Francesco Sculli, attaccante classe 2007, che ha sottoscritto con il club un contratto fino al 30 giugno 2028.

Sculli è un attaccante versatile, tecnico e rapido. Abbina dinamismo e spirito di sacrificio a una spiccata propensione ad attaccare la profondità. Le sue caratteristiche gli consentono di agire con imprevedibilità e di occupare diverse posizioni sul fronte offensivo. Cresciuto tra i settori giovanili di Pro Sesto, Inter, Ternana e Pescara, matura esperienze nei campionati nazionali distinguendosi per personalità e determinazione. Ora è pronto per la sua prima stagione tra i professionisti.

La società accoglie Francesco a Pesaro, augurandogli di proseguire il proprio percorso di crescita all’interno del progetto tecnico biancorosso.

Benvenuto, Francesco!".