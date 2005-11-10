Arzignano, contratto triennale per Nenna: "Emozionato per la prima esperienza tra i grandi"
È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che l'Arzignano fa sapere che "Alessandro Nenna è un nuovo calciatore gialloceleste. Il difensore milanese classe 2007 firma con l’FC Arzignano Valchiampo un contratto triennale.
La Bio. Originario di Vighignolo, frazione di Settimo Milanese, Alessandro Nenna inizia a giocare nella squadra del suo paese. Dopo tre anni, passa prima all’Alcione e poi al Club Milano. Seguono i sette anni nel settore giovanile dell’Inter FC con una parentesi alla Pro Sesto.
Benvenuto ad Arzignano, Alessandro!"
"Sono molto contento di essere venuto qua, emozionato per la prima esperienza tra i grandi e carico. Porto in squadra gioventù e voglia", ha detto il giocatore dopo la firma sul contratto.