Ascoli, ecco Gian Marco Crespi: il portiere firma fino al 2027
Nuovo rinforzo tra i pali per l'Ascoli. Il club bianconero ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo del portiere Gian Marco Crespi, reduce dall'esperienza in Grecia e già a disposizione della squadra nel ritiro di Norcia.
Ufficiale Crespi all'Ascoli: contratto fino al 2027
Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del portiere Gian Marco Crespi, che ha sottoscritto un contratto con il Club fino al 30 giugno 2027, con opzione.
Nato a Udine il 28 giugno 2001, Crespi è cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese. Nel corso della sua carriera ha maturato esperienze in tutti e tre i gironi della Serie C con le maglie di Gozzano, Renate, Pistoiese, Picerno, Juventus Next Gen e Caldiero Terme. Nel suo percorso professionale figura anche l’esordio in Serie A con il Crotone, avvenuto il 22 maggio 2021 nella gara casalinga contro la Fiorentina, terminata sul punteggio di 0-0.
Reduce dall’esperienza in Grecia con il Kallithea, nella Super League 2, ha collezionato 24 presenze complessive tra campionato e Coppa di Grecia.
Il Club bianconero dà il benvenuto a Gian Marco Crespi, già al lavoro con i nuovi compagni nel ritiro di Norcia.