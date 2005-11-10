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Gubbio, avanti con Signorini: il capitano rinnova fino al 2027

Gubbio, avanti con Signorini: il capitano rinnova fino al 2027 TUTTOmercatoWEB
© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it
Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 11:56Serie C
Il Gubbio blinda il suo capitano. Andrea Signorini ha prolungato il contratto e vestirà la maglia rossoblù per la settima stagione consecutiva

Il Gubbio riparte da una delle sue colonne. Il club rossoblù ha ufficializzato il rinnovo di contratto del capitano Andrea Signorini, che resterà legato alla società fino al 30 giugno 2027.

Gubbio, ufficiale il rinnovo di Signorini: il capitano resta fino al 2027

La storia d’amore con il nostro capitano continua.
As Gubbio 1910 comunica di aver prolungato fino al 30 Giugno 2027 il contratto del capitano Andrea Signorini.
Andrea vestirà per il settimo anno consecutivo i nostri colori.

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