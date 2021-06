tmw radio Ravezzani: "Milan, politica 'ribassista' pericolosa dal punto di vista sportivo"

Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato del mercato del Milan: "Il club ha preso una strada 'ribassista', scommette sul fatto che il giro d'affare e gli utili saranno sempre meno e bisogna attrezzarsi già da ora per abbassare i costi. Negli ultimi decenni invece i costi sono sempre andati ad aumentare. Il Milan ha deciso questa politica, ma si espone a risultati che potrebbero non essere in linea già dalla prossima stagione. Il tifoso milanista è esigente, se non arrivi in Champions è un fallimento. Se le cose non vanno bene, potrebbe essere intaccata la fiducia del tifoso nei confronti del club".