Nel post gara di Napoli-Lazio è intervenuto su TMW Radio il doppio ex Giampaolo Saurini proprio a commento del rotondo successo degli azzurri sui biancocelesti: "I primi cinque minuti sono stati fondamentali per tutto l'arco della partita. Il Napoli è forte, per me poteva addirittura vincere lo scudetto. Con un rigore a favore è stato tutto più semplice. Nei novanta minuti gli azzurri hanno meritato, dimostrando poi di avere una forza enorme. Gli obiettivi di questa squadra potevano essere diversi".

Che stagione sarebbe stata con il Napoli al completo?

"Secondo me il Napoli avrebbe potuto combattere fino alla fine per il titolo, sta dimostrando che con la rosa al completo può fare filotto e inanellare risultati importanti. Ha vinto con la Lazio, con la Roma, ha pareggiato con l'Inter. Poteva davvero giocarsi lo scudetto, ora però dovrà concentrarsi sul finale di campionato che è ancora in dubbio. Infatti gli azzurri sono ancora fuori dalla Champions, ma il calendario può aiutarli a rientrare".

Cosa potrà fare la Lazio in questo finale di stagione?

"Ancora può succedere di tutto, ma questa sconfitta ha ovviamente abbassato la possibilità per la Lazio di entrare in Champions. Però qualche settimana fa davamo Milan e Juve tra le prime quattro, mentre invece la classifica ci dice che i ribaltoni sono ancora possibili".

Un giudizio sulla prestazione di Reina

"E' un grande portiere, lo conosco anche molto bene vista la mia esperienza a Napoli. So di che pasta è fatto, che tipo di sportivo e che uomo è. Al di là di qualche errore la sua stagione è assolutamente di grandissimo livello, questa sera ha incontrato un Napoli in grande spolvero. Spero che la Lazio possa reagire dopo questa sconfitta, lottando magari fino alla fine per la Champions".