Scanziani: "Inter, occhio al Parma. Scudetto? E' ancora troppo presto"

L'ex calciatore e tecnico Alessandro Scanziani a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sulla sfida di stasera dell'Inter.

Inter, col Parma partita importante per allungare:

"Lo è ogni partita, ma per il Parma è più importante la prossima. Se fossi il tecnico, terrei i giocatori più bravi fuori per la prossima. L'Atalanta? Anche lei deve temere l'Inter. E' da anni che sta facendo cose straordinarie, con un grande mister e un calcio d'altri tempi, con marcature fisse. L'Atalanta ha tanti buoni giocatori e li rivende anche bene. Oggi però deve trovare l'Inter le motivazioni giuste, anche contro una squadra così inferiore".

In caso di vittoria è fuga Scudetto decisiva?

"E' ancora presto, ci sono ancora tante partite da fare. Finchè non c'è una certezza è sempre meglio pensare partita per partita, senza montarsi la testa. Altrimenti rischi anche di perdere con l'ultima in classifica. Si deve sempre pensare di essere in salita".