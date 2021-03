tmw radio Sconcerti: "Milan, ora inizia un nuovo campionato. Juve, partita disordinata"

A TMW Radio, durante il Maracanà Show, il direttore Mario Sconcerti ha commentato la giornata di campionato.

Milan-Napoli, che ne pensa della vittoria dei partenopei?

"Per un ora è stato un Napoli che ha quasi dominato, poi nell'ultima parte il Milan è venuto fuori, non so quanto per merito del Napoli che è venuto più dietro. Il rigore finale non c'era, comunque vittoria meritata. Il Milan ha cominciato a prendere una strada in discesa già prima dell'Epifania. Ha perso troppe volte, c'è stato un ridimensionamento generale per una squadra che ha fatto cose straordinarie, che ha bisogno di tirare il fiato ora e di recuperare giocatori importanti. L'apparizione di Ibra a Sanremo ha fatto sentire i giocatori diversi nel trattamento e questo non ha fatto bene. Oggi si chiude una corsa del Milan e ne comincia un'altra, ossia gestire la posizione in Champions".

Può rischiare il quarto posto il Milan?

"Certamente sì, lo sa anche la squadra. In questo momento può essere anche terzo. La prima potenziale avversaria dell'Inter potenzialmente può essere la Juventus. Con questo tipo di squadre, tutte molto vicine, tutto è possibile. L'attuale quartetto mi sembra il migliore, ma il Milan sta perdendo molto, così come la Roma".

L'Europa League ha inciso sui ko di Milan e Roma?

"Non credo sia un caso. Ho visto un Milan molto stanco e anche la Roma. Però se sei una grande squadra certi problemi li superi. Se li subisci, non sei una grande squadra".

Roma che si arrabbia per il rinvio di Juve-Napoli. Ha ragione?

"Due squadre non si possono mettere d'accordo per un cambio di data e la Lega non può fare da notaio. C'era una data e andava rispettata".

Juventus, CR7 scatenato:

"Ho visto una partita bella ma disordinata. Mi ha colpito la facilità con cui il Cagliari era sempre pericoloso. Per me non è cambiato molto. Anche questa partita ha confermato i limiti di personalità e struttura della Juve. Il Cagliari era in forma e la vittoria è comunque importante".

Si è riscattato dalle polemiche Ronaldo?

"Sì, lui vive di queste cose poi. Continuo ad essere sorpreso dallo scarso dialogo che c'è con la gente. Mi ha colpito il silenzio di Ronaldo dopo il ko col Porto".

Chi il protagonista di giornata?

"Vlahovic. Ha un grande futuro, non so con chi. Col tempo si toglierà anche le ultime imprecisioni. Sa abbinare fisico, velocità e tecnica. E' un giocatore completo. E' molto meno freddo di Haaland, ma una tripletta in Europa così giovani l'hanno segnata solo lui e Haaland".

Inter ormai in fuga?

"Conte credo abbia cominciato a gestire, anche per lei è cominciato un nuovo campionato".