Stendardo: "Napoli, ancora una stagione sprecata. Lazio, Caicedo va tenuto"

A dire la sua sull'ultimo turno di Serie A a TMW Radio, durante il Maracanà Show, è stato l'ex calciatore Guglielmo Stendardo.

Napoli, stop inaspettato con lo Spezia:

"E' un'altra stagione sprecata. Alterna ottime prestazioni a cali improvvisi. E' un peccato, perché ha un organico molto competitivo e può lottare per lo Scudetto. E' vero che mancavano pezzi importanti, però l'atteggiamento in alcune partita deve far riflettere, soprattutto con le piccole. Non si possono fallire certe partite se vuoi lottare per lo Scudetto".

Può lottare ancora per il titolo?

"Al di là delle tre sconfitte, è il modo in cui approccia a certe gare. Contro le grandi si esalta, perché sente la partita. Poi quando non gioca con il coltello tra i denti, può perdere anche contro lo Spezia. Il campionato è strano, le piccole giocano sempre al massimo e senza pubblico vediamo prestazioni importanti".

Lazio che batte la Fiorentina, ma il cammino rimane altalenante:

"Molto bene in Champions, meno bene in campionato. Alterna partite importanti a delle prestazioni fallimentari. Non ha delle alternative come Juve o Inter ma che nell'undici titolare ha nomi importanti. Immobile continua a fare molto bene, ma quando ti manca qualcosa in difesa o a centrocampo lo senti".

Cosa si può fare allora?

"Dopo tre anni o si cambia l'allenatore o i calciatori, così si dice. La Lazio ha costruito negli anni un progetto importante. Andrebbero aggiunti dei tasselli che devono migliorare l'organico. Serve un giocatore per reparto oggi".

Caicedo a segno. Che deve fare la Lazio con lui?

"Inzaghi so che non lo cambierebbe con nessuno. E' diverso da Correa, ma è un giocatore di cui la Lazio non può privarsi. Se va via Caicedo, deve prenderne un'altro della sua qualità".

Per il campionato chi vede favorito?

"L'Inter, perché ha un organico completo, un Lukaku straordinario, che quando manca si sente. L'unico modo poi per salvare la stagione è vincere. E' l'unico obiettivo che è rimasto dopo l'uscita dalla Champions".

Perché l'Inter prende tanti gol?

"All'inizio ha messo Kolarov centrale, che in realtà non lo è. Poi sono mancati alcuni giocatori d'esperienza e c'è stata un po' di presunzione. Si vince con la miglior difesa e invece si è pensato molto all'attacco. Serve trovare equilibrio".