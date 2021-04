tmw radio Valcareggi: "Milan, rinnoverei con Donnarumma. Dybala rimarrà alla Juve"

Valcareggi: “Se sei primo classifica è normale pensare allo Scudetto e lottare per quell’obiettivo. Il Milan ha fatto bene, quando segnava tantissimo e vinceva tutte le partite, a crederci. La Champions è obbligatoria, se non ci arriva deve ripianificare tutto, tecnico compreso” - Jacobone: “Il Milan ha bisogno di raggiungere la Champions League. E’ giusto ora non mettere pressione a Pioli, ma la sua posizione va comunque considerata in base ai risultati: se non arriva tra le prime 4, bisognerà parlarne” - Garbo: “A inizio stagione il Milan non era dato tra le prime 4 in classifica. Su Pioli la società può fare serenamente le proprie valutazioni: ora come ora gli darei fiducia anche per il futuro” - Ospiti: Alessandro Jacobone, Daniele Garbo, Furio Valcareggi - Maracanà con Marco Piccari e Iacopo Erba

l procuratore Furio Valcareggi a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato di mercato.

Pioli ha detto che non ha mai parlato di Scudetto. E' vero?

"Certo che ci pensa. Ibra poi ha supportato certe dichiarazioni. Se sei primo, lotti per forza per lo Scudetto. Avere la Juve a 10 punti di di distacco è incredibile. Per come è andato il campionato per forza doveva pensare allo Scudetto. La scaramanzia? Esiste, ma si sa a cosa si pensa poi".

Pioli è l'allenatore per il futuro?

"Se il Milan non vince il campionato è normale, ma la Champions è obbligatoria. Quindi se non ci va, si deve ripianificare tutto. Il Milan non può stare 7 anni senza Champions. Se non ci va, è in bilico. E il tecnico lo sa bene. Il Milan ha la squadra per arrivare in Champions. Se non la raggiunge è un fallimento".

Come andrà a finire il caso Donnarumma?

"Il Milan vuole 70 milioni per il cartellino. E non vuole dare 8 milioni al giocatore? Qualcosa non torna. Trovare un altro portiere così è difficile. Uno così non me lo lascio scappare. Risparmierei da qualche altra parte ma me lo terrei".

E con Dybala che farebbe?

"Dybala lo cambi, ne prendi un altro forte e ci sta. Anche se con ogni probabilità rimarrà, perché Morata tornerà all'Atletico".