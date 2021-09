Torino al lavoro in vista della Salernitana: programma differenziato per Belotti. Il report

Seduta pomeridiana per il Torino, al Filadelfia. Ivan Juric - si legge nel report ufficiale del club - ha diretto una sessione tecnica, implementando l’organico con alcuni elementi della formazione Primavera per supplire all’assenza dei calciatori convocati nelle rispettive selezioni nazionali. Lavoro personalizzato in campo per Bremer, massimamente dedicato al ricondizionamento atletico; programma differenziato per Belotti. Domani in calendario un allenamento pomeridiano.