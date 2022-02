Torino, Pobega tornerà in campo con una maschera: riuscito l'intervento alle ossa nasali

Operazione perfettamente riuscita per il centrocampista Tommaso Pobega, calciatore che s'è infortunato in occasione dell'ultimo match di campionato contro il Venezia. A darne notizia il Torino, con una nota apparsa sul sito ufficiale: "Tommaso Pobega è stato sottoposto oggi ad un intervento di riduzione della frattura delle ossa nasali rimediata in una fase di gioco di Torino-Venezia. L’operazione è stata eseguita dal Professor Libero Tubino e dalla sua équipe, presso l’ospedale civile di Chivasso, alla presenza dello staff medico del Torino. Il calciatore nei prossimi giorni potrà riprendere la preparazione con una speciale maschera protettiva".