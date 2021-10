Torino, Praet è rientrato in gruppo: differenziato per Pjaca e Verdi

Ripresa della preparazione per il Torino, al Filadelfia, in vista del match contro il Genoa (calcio d’inizio venerdì alle 18.30). Ivan Juric ha suddiviso l’organico in due gruppi: i calciatori scesi in campo ieri contro il Napoli hanno effettuato una seduta di scarico, con lavoro defaticante, mentre gli altri elementi a disposizione hanno svolto un allenamento congiunto con la formazione Primavera. In gruppo Praet, differenziato per Pjaca e Verdi, terapie per Kone post contusione subita alla coscia sinistra nei minuti finali di Napoli-Torino. Domani in programma una sessione di allenamento.