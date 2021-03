Torino, si ferma Izzo: oggi a parte per lombalgia, domani nuovi test

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia, si legge sul sito ufficiale del club granata. Davide Nicola, dopo l’attivazione muscolare, ha diretto una sessione tecnica con esercitazioni a tema, lavoro sul possesso palla e infine ha fatto svolgere una partita a ranghi misti, con tempo e campo ridotti. Solo terapie per Armando Izzo, causa lombalgia: le condizioni del difensore verranno rivalutate domani. Il programma di sabato 6 marzo prevede la sessione di rifinitura cui seguiranno il pranzo e – per i calciatori convocati – la partenza per il ritiro prepartita di Crotone