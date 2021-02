Torino, sono 100 le presenza di Lukic in granata: ecco la maglia celebrativa

vedi letture

Sessione tecnico-tattica questa mattina al Filadelfia per il Torino, in preparazione alla sfida contro il Genoa di sabato 13 febbraio (stadio Olimpico Grande Torino, calcio di inizio ore 15). Dopo l’analisi al video Davide Nicola ha diretto una partita di allenamento a ranghi misti. Domani in programma una seduta di lavoro mattutina. Sasa Lukic, come si vede nella foto, è stato invece premiato per le 100 presenze in maglia granata: