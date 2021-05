Troppi positivi, il Ginosa si ritira dal campionato di Eccellenza. Può essere il primo caso in Italia

Il Ginosa si ritira dal Campionato di Eccellenza Pugliese Girone B causa Covid. Potrebbe essere il primo caso in Italia - riporta gazzetta.it - dove una squadra di calcio si ritira per Covid dal campionato di Serie A all’Eccellenza. Circa 20 giorni fa un focolaio aveva colpito lo spogliatoio biancazzurro. Dopo aver effettuato i tamponi, risultarono positivi 12 componenti del gruppo squadra e staff tecnico. La motivazione di questa decisione nelle parole del presidente Vincenzo Ribecco: “Non possiamo mettere a rischio l’incolumità di tutti i nostri tesserati e delle loro famiglie. Stiamo vivendo un momento particolare della nostra vita. Abbiamo perso amici e parenti per questo maledetto virus, ed alcuni di noi ancora stanno lottando duramente per rimanere in vita. Ringrazio tutti quelli che hanno deciso e condiviso la scelta. Sperando di ripartire la prossima stagione e soprattutto di aver vinto la battaglia contro questo brutto virus”.