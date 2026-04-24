Trump, 'l'Italia invece dell'Iran ai Mondiali? Non ci sto pensando'
TUTTO mercato WEB
Rubio, 'non so da dove venga la voce. Bene gli atleti, no a persone legate ai pasdaran'
(ANSA) - WASHINGTON, 23 APR - 'Non ci sto pensando più di tanto". Così il presidente americano Donald Trump ha risposto alla domanda su cosa pensasse dell'ipotesi di partecipazione dell'Italia invece dell'Iran agli imminenti Mondiali di calcio, come suggerito dall'inviato speciale del tycoon, Paolo Zampolli, nel resoconto del Financial Times. "Nessuna comunicazione proveniente dagli Usa ha detto loro (all'Iran, ndr) che non possono venire", ha aggiunto il segretario di Stato, Marco Rubio, invitato a rispondere da Trump. "Tuttavia, non so da dove provenga questa voce", ha aggiunto Rubio. Via libera agli atleti, ma "non vogliamo persone legate ai pasdaran". (ANSA).
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La lezione di Chivu e Sarri a Fabregas, Palladino e non solo: vincere non è cosa per tutti. Spalletti ha creato la sua Juve, adesso sta alla società regalargli i giocatori di cui ha bisogno. Gasp-Roma: il tecnico si gioca tutto
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
L’italiano più vicino a Trump chiede il ripescaggio azzurro. Abodi e Buonfiglio: “Impossibile e ingiusto”
Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Il lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie B, 36ª giornata: il Venezia si gioca la A, il Modena la certezza dei playoff. La guida completa
Serie C
Pronostici
Calcio femminile