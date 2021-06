Turchia-Italia, molti i volti noti all'Olimpico: ci sono Ausilio e Baccin dirigenti dell'Inter

Sono moltissime le personalità presenti sugli spalti dello stadio Olimpico di Roma per Turchia-Italia, match d’apertura dei Euro2020. Oltre alla varie cariche dello stato come il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ci sono anche molti volti noti del calcio come Piero Ausilio, ds dell'Inter e Dario Baccin, suo collaboratore, Josep Bartomeu, ex presidente del Barcellona, Demetrio Albertini, David Trezeguet, l’ex presidente della FIGC Franco Carraro e Luigi Di Biagio, ex ct della Nazionale Under21.