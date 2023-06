ufficiale Bubnijc torna all'Udinese, ma come allenatore della squadra Primavera

Igor Bubnjic torna all'Udinese: dopo esserci passato da difensore, per il croato (30 anni) è tempo di ritorno in Friuli ma nelle veste di allenatore. Guiderà la Primavera friulana, come da comunicato:

"Udinese Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della formazione Primavera ad Igor Bubnjic che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Per l’ex difensore croato, si tratta di un ritorno in bianconero dopo l’esperienza da giocatore dal 2013 al 2018. Da parte di tutto il club il bentornato ad Igor ed i migliori auguri di buon lavoro".