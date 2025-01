Video su Kvaratskhelia, il saluto a Napoli in Largo Maradona

Scrittore De Giovanni: ricorderemo il professionista, non l'uomo

(ANSA) - NAPOLI, 15 GEN - Una visita notturna di Kvaratskhelia al murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli di Napoli, allargando le braccia come per abbracciarlo. E' quel che mostra il video diventato virale sui social e che viene visto come un addio alla città da parte dell'esterno georgiano che sta per trasferirsi al Psg, mentre sui social di Parigi viene già si esalta Kvaradona. Non si sa esattamente quando sia stato girato il video, forse nel fine settimane, cioè proprio quando i tifosi partenopei hanno appreso con enorme delusione della volontà di Kvaratskhelia di andare via. Qualcuno ha 'ribadito' il proprio pensiero, come dimostrato ieri con il cartonato di Kvaratskhelia a grandezza naturale gettato nel cassonetto dei rifiuti in piazza Cavour. Una delusione che anche lo scrittore Maurizio De Giovanni ha espresso sui social: "Vuoi qualcosa di bello in casa, una libreria nuova, un cassettone, un tavolo. Trovi un falegname bravissimo, poco conosciuto - afferma -, che ti fa un bellissimo lavoro che tutti ammirano. Lo paghi quanto concordato. Ti saluta e se ne va. Gli auguri buona fortuna. Non è tuo figlio, non è tuo fratello. È un professionista che viene pagato per il lavoro che ha fatto.

Non verseremo lacrime. Tu hai il diritto di andare dove ti porta la tasca, noi abbiamo il diritto di tenerci il cassettone. Ricordando il professionista, scordandoci l'uomo ordinario, francamente dimenticabile. Nella storia del nostro amore conserveremo altro. Una cresta, un sette che taglia, un pocho pazzo, un Ciruzzo, l'uruguaiano coi capelli lunghi. Non hanno vinto niente ma hanno vinto tutto. Loro sì. Ma tu che ne sai. Tu sei solo uno che ha fatto un bel cassettone". (ANSA).