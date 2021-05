Vocalelli sulla Gazzetta: "Friedkin il vero Special. Con Mou il trionfo della fantasia"

Alessandro Vocalelli, nel suo commento per La Gazzetta dello Sport a proposito dell'approdo di Mourinho alla Roma, ha scritto: "Nel tentativo di razionalizzare il calcio - per definizione il mondo dell’immaginazione, forse più ancora della fantasia - il dibattito si è dunque concentrato su Mourinho, che pure è - parere strettamente personale - ancora un grande allenatore e non solo un fenomeno mediatico. Ma paradossalmente non è il protagonista della storia. Di straordinario, in tutto questo, c’è soprattutto la capacità dei Friedkin di andare oltre loro stessi, di superare certe logiche, di immaginare appunto. (...) Ed è in questo che Friedkin ha segnato un’inversione di tendenza clamorosa, scavalcando gli steccati che ci siamo costruiti intorno, finendo per restare imprigionati. “Mourinho costa troppo”, “vorrebbe troppe garanzie”, “non accetterebbe mai una squadra fuori dalla Champions e addirittura dall’Europa League”. Anni di “lezioni” su ciò che non può essere. (...) Mourinho è dunque la vittoria, il trionfo, della fantasia che ha avuto il presidente Friedkin".