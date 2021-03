Zola sull'Italia: "Vedo tanto talento in questa nazionale, ma la strada è ancora lunga"

"Vedo tanto talento in questa nazionale, ci sono giocatori importanti in questo momento. Ci sono giovani che stanno crescendo e che fanno ben sperare, sono sulla strada giusta, però è ancora lunga e di conseguenza necessita di tanto lavoro, tanta attenzione e tanto impegno". Lo ha detto Gianfranco Zola intervenendo nel corso dell'incontro online 'La maglia azzurra: storie e voci dei suoi protagonisti' organizzato da Regione Emilia-Romagna in collaborazione con la Figc. "Mi sembra che ci siano i presupposti perché questa diventi una nazionale importante per noi", ha aggiunto.