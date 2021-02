Ajax, Quincy Promes in volo per la Russia: a breve la firma con lo Spartak Mosca

Quincy Promes in questo momento è in volo per raggiungere la Russia dove firmerà un contratto con lo Spartak Mosca. Secondo ESPN, l'Ajax riceverà circa 8,5 milioni di euro per la sua cessione, che tramite i bonus potrebbero arrivare a 11 milioni. Il calciatore è stato il sesto acquisto più caro della storia dell'Eredivisie, con il lancieri che nell'estate del 2019 avevano pagato il suo cartellino ben 15 milioni di euro.