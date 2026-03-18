Ancelotti lo esclude ancora dai convocati, Neymar pubblica la sua reazione su YouTube
L'ex fantasista del Barcellona oggi al Santos, Neymar, ha pubblicato un video dal proprio canale YouTube, un filmato di un dietro le quinte sulla sua routine quotidiana che risale a domenica scorsa e che mostra la sua reazione alle convocazioni di Carlo Ancelotti per le prossime partite del Brasile.
Il video mostra i momenti precedenti al pareggio per 1-1 tra Santos e Corinthians, con il giocatore che guarda l'annuncio della rosa della nazionale brasiliana. Ancora una volta, Neymar è stato escluso dalla rosa del ct Carlo Ancelotti. "No Ancelotti! Ero sicuro che sarei stato convocato", dice il giocatore.
Il giocatore è tornato nel calcio brasiliano il 31 gennaio dello scorso anno, dopo 13 anni trascorsi a giocare in club stranieri: Barcellona (Spagna), PSG (Francia) e Al-Hilal (Arabia Saudita).
— Liberta depre02 (@videos___aleato) March 18, 2026