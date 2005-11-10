Ufficiale Ander Herrera lascia il Boca tra le lacrime: "Da oggi sarò un tifoso per tutta la vita"

Il nuovo corso del Boca Juniors, guidato da Rodolfo Arruabarrena dopo l’addio di Claudio Ubeda, è iniziato con decisioni destinate a lasciare il segno nello spogliatoio. Il tecnico ha infatti comunicato a diversi giocatori che non rientrano più nei piani tecnici per la nuova stagione.

Tra questi figura anche Ander Herrera, che ha ufficializzato la propria separazione dal club con un messaggio di addio carico di emozione: "Sono qui per comunicarvi che il club e io abbiamo deciso di proseguire questa avventura in modo diverso: da oggi sarò un tifoso per tutta la vita", ha dichiarato il centrocampista spagnolo, salutando i sostenitori del Boca.

Herrera ha poi voluto ringraziare la società per l’opportunità vissuta: "Ringrazio profondamente il club per avermi permesso di realizzare uno dei sogni della mia carriera, quello di indossare questa maglia e rappresentare questi colori". Nel suo messaggio non è mancato un pensiero alla dirigenza e al nuovo staff tecnico: "Un ringraziamento a Román e un grande in bocca al lupo al nuovo staff, auguro loro tanti successi che saranno anche i nostri, di tutti noi che amiamo questo club".

Arrivato nel 2025, Herrera lascia il Boca dopo una parentesi condizionata da problemi fisici ma anche da grande dedizione. In totale ha collezionato 29 presenze, un gol e diversi infortuni muscolari che ne hanno limitato la continuità. Si chiude così un’esperienza breve ma intensa, salutata con rispetto.