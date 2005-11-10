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Sette infortuni in un anno e mezzo: il Boca Juniors risolve il contratto di Ander Herrera

Sette infortuni in un anno e mezzo: il Boca Juniors risolve il contratto di Ander HerreraTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 15:25Calcio estero

Il primo segnale del nuovo corso del Boca Juniors arriva da una decisione destinata a far rumore. Ander Herrera non è più un giocatore degli Xeneizes: il centrocampista spagnolo e il club argentino hanno infatti trovato un accordo per la risoluzione consensuale del contratto, chiudendo un'esperienza iniziata nel gennaio del 2025 e mai realmente decollata.

A pesare in maniera determinante sono stati soprattutto i continui problemi fisici che hanno accompagnato il 36enne durante la sua permanenza alla Bombonera. In poco più di un anno e mezzo, Herrera è stato costretto a fermarsi ben sette volte per infortunio, cinque nel 2025 e altre due nel corso del 2026. Una serie di stop che gli ha impedito di trovare continuità e di conquistare stabilmente una maglia da titolare.

Il bilancio finale racconta di 29 presenze e una sola rete, realizzata contro il Barcellona dell'Ecuador nell'ultima edizione della Copa Libertadores. Numeri inferiori rispetto alle aspettative che avevano accompagnato il suo arrivo in Argentina. La scelta del Boca si inserisce in un contesto più ampio di profondo rinnovamento. Le recenti delusioni, tra l'eliminazione nel torneo Apertura e soprattutto quella nella fase a gironi della Libertadores, hanno spinto la dirigenza a intervenire con decisione. Rodolfo Arruabarrena e Juan Román Riquelme sono già al lavoro per ridisegnare la rosa in vista della seconda parte della stagione.

Quella di Herrera rappresenta soltanto la prima mossa di un'estate che si preannuncia ricca di cambiamenti. L'obiettivo è chiaro: riportare il Boca Juniors a vincere e rilanciare un progetto che non può più permettersi passi falsi.

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