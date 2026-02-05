Non c'è pace per Herrera: 25 partite saltare col Boca, si è infortunato di nuovo

Da quando è arrivato al Boca Juniors, Ander Herrera ha già saltato 25 partite, un numero che aumenterà ulteriormente dopo l’ultimo infortunio subito durante gli allenamenti del club argentino. Il centrocampista spagnolo ha riportato una lesione muscolare di grado 1 al muscolo retto anteriore della coscia destra, che lo costringerà a fermarsi per un periodo ancora da definire.

Nonostante i frequenti problemi fisici, Herrera continua a godere di una valutazione molto positiva da parte dei tifosi Xeneizes, così come dalle alte sfere del club. In passato, si era persino parlato della possibilità che il centrocampista potesse ritirarsi e diventare allenatore del Boca, ipotesi che però è rimasta pura fantasia. Il suo contributo in campo resta invece molto apprezzato. Il Boca mira a costruire un centrocampo dominante, non solo a livello nazionale ma anche in Sudamerica. L’arrivo di Leandro Paredes e l’ultima acquisizione di Ascacíbar, campione con l’Estudiantes, hanno trasformato la zona mediana del club in un vero e proprio "centrocampo europeizzato", grazie all’esperienza dei tre giocatori nel Vecchio Continente.

In questa stagione Herrera aveva iniziato con continuità, totalizzando 195 minuti in tre presenze nel Torneo Apertura (71, 45 e 79 minuti rispettivamente). Complessivamente, dal suo arrivo nel 2025, lo spagnolo ha raggiunto 638 minuti in tutte le competizioni con la maglia del Boca Juniors.