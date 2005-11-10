Arteta ritrova Giroud: "Carriera impressionante, spero l'Emirates lo accolga come merita"
Simone Bernabei
Il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di Champions League contro il Lille:
Gli infortuni di Hincapie e Zubimendi in allenamento?
"Cose che succedono, si cerca sempre di evitarli in allenamento ma non possiamo farci niente".
Ritroverà Giroud ancora in campo, dopo aver condiviso momenti importanti insieme.
"Abbiamo vissuto insieme momenti molto belli, una persona impressionante e una carriera incredibile. Spero che domani la gente lo possa accogliere come merita per quello che ha fatto con la maglia dell'Arsenal".
A cosa prestare attenzione del Lille?
"A tante cose, una squadra con grande qualità che ha iniziato benissimo il campionato. Vanno in verticale, sanno attaccare, ma noi vogliamo essere migliori di loro".
Il Manchester City ed il caso delle 115 violazioni del regolamento della Premier League?
"Un processo ancora in corso e finché non sarà concluso non dirò altro".