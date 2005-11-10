Arsenal, Arteta: "Saliba ha una gran voglia di giocare, il suo minutaggio aumenterà"
Andrea Piras
Il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta, intervenuto oggi in conferenza stampa in vista della sfida contro il Manchester City, ha parlato di Saliba: "Dipende, ma è chiaro che non gioca da molto tempo. Può giocare per un certo numero di minuti e dobbiamo essere assolutamente certi, specialmente in partite come queste, che, una volta entrato in campo, sia in grado di reggere un determinato minutaggio - ha esordito il mister dei Gunners - altrimenti, rischieremmo di non avere abbastanza sostituzioni a disposizione o le occasioni giuste per effettuarle. Si sta allenando bene, avrà modo di giocare nei prossimi incontri e potrà così dimostrare ciò che ha già fatto vedere in passato: ovvero che è un giocatore incredibile".
L'allenatore della formazione londinese ha poi risposto alla domanda sul minutaggio possibile del giocatore: "Avendo svolto più allenamenti nell'ultima settimana o negli ultimi dieci giorni - prosegue - il suo minutaggio probabilmente aumenterà. Tutto dipenderà però dal tipo di partita e dalle sollecitazioni a cui sarà sottoposto durante l'incontro".
Riguardo all'eventualità che Saliba abbia chiesto di rientrare prima, Arteta stoppa subito: "No, non l'ha fatto - risponde in maniera secca -. Credo che comprenda la situazione: è piuttosto evidente. Di certo, però, ha una gran voglia di giocare".