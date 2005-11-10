Il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta, intervenuto oggi in conferenza stampa in vista della sfida contro il Manchester City, ha parlato di Saliba: "Dipende, ma è chiaro che non gioca da molto tempo. Può giocare per un certo numero di minuti e dobbiamo essere assolutamente certi, specialmente in partite come queste, che, una volta entrato in campo, sia in grado di reggere un determinato minutaggio - ha esordito il mister dei Gunners - altrimenti, rischieremmo di non avere abbastanza sostituzioni a disposizione o le occasioni giuste per effettuarle. Si sta allenando bene, avrà modo di giocare nei prossimi incontri e potrà così dimostrare ciò che ha già fatto vedere in passato: ovvero che è un giocatore incredibile".

L'allenatore della formazione londinese ha poi risposto alla domanda sul minutaggio possibile del giocatore: "Avendo svolto più allenamenti nell'ultima settimana o negli ultimi dieci giorni - prosegue - il suo minutaggio probabilmente aumenterà. Tutto dipenderà però dal tipo di partita e dalle sollecitazioni a cui sarà sottoposto durante l'incontro".

Riguardo all'eventualità che Saliba abbia chiesto di rientrare prima, Arteta stoppa subito: "No, non l'ha fatto - risponde in maniera secca -. Credo che comprenda la situazione: è piuttosto evidente. Di certo, però, ha una gran voglia di giocare".