L'allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a BBC Match of the Day dopo il 2-2 contro il Manchester City: "Alla fine siamo andati in svantaggio due volte, ma siamo riusciti a portare a casa un punto. Ci siamo complicati la vita da soli perdendo palla in posizioni facili. I giocatori credevano che avremmo ottenuto qualcosa dalla partita, abbiamo creato grandi occasioni e dimostrato grande tenacia".

Alla domanda se l'atmosfera frenetica avesse influenzato i suoi giocatori, ha risposto: "Non finché non segnano, quando perdiamo palla e loro ci puniscono. Ci sono stati momenti in cui, in situazioni importanti, non siamo riusciti a segnare, e sembravamo troppo scoperti"

Chiusura sugli errori commessi, sia in difesa che in attacco: "Non lo so. Nessuno vuole commettere errori, ma prendo più sul serio la volontà di ottenere qualcosa dalla partita. Enormi occasioni, che a questo livello fanno la differenza. Analizzeremo la situazione e ci riproveremo mercoledì".