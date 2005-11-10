Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta ha presentato il match contro il Manchester City: "Non credo si tratti di una questione di forma o di rendimento. A mio avviso, sono stati semplicemente molto sfortunati in alcuni risultati; questa è la mia opinione, basata sull'analisi delle loro partite. Enzo è un allenatore che comprende perfettamente le dinamiche del gioco; è molto abile nell'apportare modifiche e variazioni per adattarsi all'evolversi della gara, e ha idee e principi di gioco estremamente chiari. È capace di trasmettere questa visione, ed è proprio per questo che sta ottenendo grandi successi.

Le vicende extra-campo del City possano oscurare la partita? Spero di no, dato che si tratta di una situazione ancora aperta e irrisolta, e non sappiamo cosa accadrà. Quando si affrontano due squadre di questo livello, con una tale qualità di giocatori in campo, ci troviamo di fronte a un match di grande importanza, tutto da godersi. Gyokeres? Credo che il merito risieda nell'intesa che ha sviluppato con i compagni riguardo ai concetti e ai principi che cerchiamo di applicare costantemente. È una questione di coinvolgimento emotivo e di capacità di rispondere alle esigenze specifiche della partita; sono rimasto davvero colpito dalla sua prestazione l'altro giorno.

Maresca? Conosco Enzo personalmente, anche se non così a fondo da poterlo descrivere nel dettaglio. Chiunque abbia lavorato con lui lo considera una persona eccezionale: vive e respira calcio, ed è estremamente analitico. È stato un grande giocatore e, considerando la sua giovane età, il percorso che ha già intrapreso come allenatore è davvero notevole. Posso limitarmi a dire ciò che ho osservato e quel poco che conosco di lui: tutto estremamente positivo".