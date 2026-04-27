Grimaldo si lascia sedurre: "Il Milan vale Real e Barcellona in Italia. Mai dire mai..."

Alejandro Grimaldo, esterno del Bayer Leverkusen, è ormai da tempo finito nel mirino di molte big europee, tra cui i rossoneri. Intervistato dal portale MilanNews.it, lo spagnolo ha risposto così a una domanda sul suo futuro e sul Diavolo: "Io al Bayer Leverkusen sono felice. Però il Milan è uno dei più grandi club d'Italia con uno stadio, una tifoseria e una squadra incredibile (ride, ndr). Ma io in Germania sono davvero contento. Vedremo...".

Il Milan è il Real Madrid e il Barcellona d'Italia?

"Sì, esatto. Come ho detto il Milan è uno dei club più grandi d'Italia. Se non il più grande. Vediamo quello che accadrà quest'estate. Però lo ripeto per l'ennesima volta: al Bayer sono felice".

Mai dire mai però.

"No, ovviamente no. Noi giocatori vogliamo giocare nei migliori club del mondo e il Milan è una squadra storica. Parliamo di un club che lotta sempre per vincere. Ai miei occhi il Milan è un club attraente".