La Juventus a caccia del "prossimo" Yildiz. Piacciono i giovani Ben Seghir e Moore

vedi letture

Un anno fa la Juventus ha scelto di investire con decisione su Kenan Yildiz, considerandolo un punto fermo per il futuro del club. Gli ha assegnato la maglia numero 10, simbolo di responsabilità e prestigio, e ha rinnovato il suo contratto fino al 2029 con un adeguamento dell’ingaggio. Il giovane talento turco, seguito da diversi top club europei, è stato blindato dalla società, che dopo il Mondiale per Club, scrive La Gazzetta dello Sport, dovrebbe offrirgli un ulteriore prolungamento e un nuovo stipendio da 3-4 milioni di euro a stagione.

Parallelamente, la dirigenza bianconera è al lavoro per individuare nuovi profili simili a lui: giovani di talento, capaci di accrescere la qualità tecnica della squadra e con il potenziale per diventare protagonisti accanto a Yildiz. Il nuovo direttore generale, Damien Comolli, ha già stilato una lista di possibili obiettivi e tra i più interessanti figurano Eliesse Ben Seghir del Monaco e Mikey Moore del Tottenham.

Ben Seghir, 20 anni, ha collezionato 45 presenze e 9 gol nella sua prima vera stagione in Ligue 1; è un giocatore duttile, bravo sia sulla fascia sinistra che sulla trequarti, con un contratto in scadenza nel 2027 e un valore stimato attorno ai 30 milioni. Mikey Moore, ala inglese classe 2006, ha esordito in Premier League a soli 16 anni e ha vinto l’Europa League segnando anche una rete. Il suo contratto scade nel 2027 e costa circa 20 milioni. Comolli, grazie ai buoni rapporti con il Tottenham, spera di avere un canale privilegiato per trattare, anche se gli inglesi non sembrano intenzionati a cedere facilmente. Nel frattempo, il dirigente ha raggiunto la squadra negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, ma il mercato resta una priorità.