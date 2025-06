Vicino l'ok di Ndoye, il Napoli ora contatta il Bologna. Ma insiste per 40 milioni

Il Napoli non rallenta affatto. I campioni d'Italia hanno promesso uno squadrone ad Antonio Conte pur di farlo rimanere ed ecco che il presidente De Laurentiis, sguinzagliato il ds Manna, si sta muovendo per mantenere la parola data. E il terzo affare che il club partenopeo vuole chiudere è Dan Ndoye, da gennaio ormai pallino fisso: come riferito dal Corriere dello Sport, in edicola oggi, l'obiettivo sarebbe di portare il terzo regalo a Conte entro il ritiro di Dimaro.

Intanto nella giornata di martedì è andato in scena l'incontro tra il Napoli e l'entourage del giocatore, a dimostrazione di quanto il club voglia assicurarselo e in maniera rapida: i contatti proseguono spediti e sono previsti anche nella giornata di oggi. Materia di discussione, logicamente, i termini personali dell'accordo con l'esterno offensivo svizzero di 24 anni. Ma Manna ha praticamente il sì del ragazzo in tasca, si legge sul quotidiano romano.

Di certo Ndoye è ammaliato dall'idea di poter giocare con Conte al Napoli, ma non forzerà la mano al Bologna (che detiene il cartellino) per la cessione: attende solo che i club raggiungano un accordo. Nel frattempo i rossoblù ricordano che il prezzo del giocatore è sempre di 40 milioni, ma i colloqui procedono e si lavora per limare le distanze economiche.