Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

B d'Europa, in Francia festeggia il Troyes del City Group. E un italiano sale in Ligue 1

B d'Europa, in Francia festeggia il Troyes del City Group. E un italiano sale in Ligue 1TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Gaetano Mocciaro
ieri alle 20:54Calcio estero
Gaetano Mocciaro

Stanno volgendo al termine i campionati europei di seconda divisione. Qual è la situazione in Francia a 180 minuti dalla fine?

IL CITY GROUP FESTEGGIA COL TROYES. E C'È ANCHE UN ITALIANO
Abbiamo il primo verdetto con il ritorno in Ligue 1 del Troyes. Se per le sorti del Palermo bisognerà attendere i playoff, il City Group può invece festeggiare per la sua squadra francese. Stéphane Dumont è il condottiero da due anni e c'è anche un giocatore italiano, Paolo Gozzi. Ex Juventus, ha raccolto 14 presenze prima di subire a novembre la frattura del perone.

I 180 MINUTI DI LE MANS
Per la seconda piazza è duello Le Mans-St. Etienne con il Red Star che è dietro 4 lunghezze dalla promozione diretta. I verts stanno buttando via il ritorno nel massimo campionato, perdendo le ultime due partite e permettendo al Le Mans il sorpasso. I Sang et Or non giocano in Ligue 1 dal 2009/10, da allora una serie di disgrazie sportive e amministrative che hanno riportato la squadra a ripartire nel 2013 dalla sesta divisione. Il Red Star può giocarsi ancora la carta playoff e una eventuale promozione sarebbe qualcosa di storico, poiché porterebbe la città di Parigi ad avere 3 squadre nella massima divisione. A oggi Reims, Rodez, Montpellier e Annecy si contendono un posto ai playoff.

L'INCUBO È IN CORSO: AJACCIO ESTROMESSO IN ESTATE, BASTIA VERSO LA RETROCESSIONE
In zona retrocessione sta sprofondando l'Amiens. Nella migliore delle ipotesi andrà ai playout. Speranze minime di salvezza per il Bastia, che deve recuperare 6 punti a Clermont e Nancy a due giornate dalla fine. In caso di retrocessione sarebbe il completamento dell'anno orribile della Corsica del calcio: a inizio stagione, ricordiamo, l'Ajaccio fu estromesso dalla Ligue 2 per inadempienze finanziarie. A oggi il Laval sarebbe ai playout.

Articoli correlati
UFFICIALE: Genoa, Gozzi si trasferisce in Francia al Red Star UFFICIALE: Genoa, Gozzi si trasferisce in Francia al Red Star
UFFICIALE: Cosenza, arriva Paolo Gozzi in prestito con diritto di riscatto dal Genoa... UFFICIALE: Cosenza, arriva Paolo Gozzi in prestito con diritto di riscatto dal Genoa
UFFICIALE: Juventus, ceduto a titolo definitivo il 2001 Paolo Gozzi al Genoa UFFICIALE: Juventus, ceduto a titolo definitivo il 2001 Paolo Gozzi al Genoa
Altre notizie Calcio estero
Sospensione, gol e finale di FA Cup: Fernandez si regala due giorni di relax. E dove... Sospensione, gol e finale di FA Cup: Fernandez si regala due giorni di relax. E dove se non a Madrid?
Maguire incensa Mainoo: "Fortissimo, ora deve solo continuare a lavorare duro" Maguire incensa Mainoo: "Fortissimo, ora deve solo continuare a lavorare duro"
Barcellona in versione 'sciacallo': già nel mirino 5 giocatori del Tottenham in caso... Barcellona in versione 'sciacallo': già nel mirino 5 giocatori del Tottenham in caso di retrocessione
Manchester United, Cunha supplica Casemiro dopo il Brentford: "Un altro anno..." Manchester United, Cunha supplica Casemiro dopo il Brentford: "Un altro anno..."
Bayern, Rummenigge parla chiaro: "Non esiste offerta al mondo che ci possa far privare... Bayern, Rummenigge parla chiaro: "Non esiste offerta al mondo che ci possa far privare di Olise"
Manchester City, quattro partite in dodici giorni: il finale di stagione sarà un... Manchester City, quattro partite in dodici giorni: il finale di stagione sarà un tour de force
Tedesco-Fenerbahce, che gelo! Esonero via mail, nessun contatto con la dirigenza... Tedesco-Fenerbahce, che gelo! Esonero via mail, nessun contatto con la dirigenza ieri
Chelsea, un terzetto per la panchina: Iraola, Marco Silva e Alonso i nomi più gettonati... Chelsea, un terzetto per la panchina: Iraola, Marco Silva e Alonso i nomi più gettonati
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Nkunku, Openda, Piccoli, Lucca, Morata: in estate tutti a caccia del centravanti dopo i troppi errori della scorsa estate. Solo una big ha indovinato tutte le mosse e infatti...
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Inchiesta arbitri, la soluzione di Gavillucci: "L'unica strada è il professionismo"
Immagine top news n.1 Inchiesta arbitri, il designatore Rocchi potrebbe non presentarsi davanti al pm
Immagine top news n.2 Classifiche a confronto: Inter a +8! Insuperabile Fabregas, capolavoro di Cuesta
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica: Inter a 3 punti dallo scudetto, lotta Champions apertissima
Immagine top news n.4 Non bastano Pedro e Atta a Lazio e Udinese: pari-spettacolo. Sarri risponde alle voci sul Napoli
Immagine top news n.5 C'è l'erede di Rocchi all'AIA: il nuovo designatore ad interim è Dino Tommasi
Immagine top news n.6 Lazio, Sarri e le voci sul Napoli: "Fantacalcio. Ma perché dite sempre che sono vecchio?"
Immagine top news n.7 Sorpassi e ribaltoni, partita folle all'Olimpico: tre gol nel finale, Lazio-Udinese finisce 3-3
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Anima azzurra e progetto giovani: la salvezza del Cagliari nasce così. Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Con Fabregas e senza Nico Paz. Cosi il Como programma già il futuro
Immagine news podcast n.2 Gli scenari per il futuro della panchina del Torino: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 L'ultimo atto del ciclo? La Lazio è pronta per una vera rivoluzione
Immagine news podcast n.4 Tre uomini e una panca: la Fiorentina sfoglia la margherita del futuro tecnico
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Terremoto arbitri, cosa succede adesso? Ecco il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan-Juve desolante. Rossoneri al 90% in Champions ma..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Milan-Juve, che figura. Fiorentina, io spero in Sarri"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Nico Gonzalez, in prestito all'Atletico Madrid. Ma l'obbligo di riscatto difficilmente scatterà
Immagine news Serie A n.2 Caos arbitri, Moggi: "Vogliono far le scarpe a Marotta perché è il più bravo, come fecero a me"
Immagine news Serie A n.3 Rischio commissariamento. E Rocchi può non presentarsi davanti ai pm: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, da Kean, a De Gea fino a Gosens e non solo: i 'big' non sono più intoccabili
Immagine news Serie A n.5 Milan, sensazioni positive per il rinnovo di Tomori fino al 2030
Immagine news Serie A n.6 Noa Lang, comprato per 25 e ceduto per 30. Ma il diritto di riscatto è imprevedibile
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Patierno: "Avrei voluto fare di più. Playoff? Non dobbiamo pensare agli altri"
Immagine news Serie B n.2 Modena, il clima è già acceso. Agricoltori rifiutano l'autobus con lo stemma della Reggiana
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Schiavi: "Ora vogliamo i playoff. Ma il Cesena verrà qui per lo stesso obiettivo"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, il Consiglio Federale cambia: la novità sul principio di sostituzione
Immagine news Serie B n.5 Spezia, proibitiva la sfida al Venezia? Lo era anche due anni fa. Eppure arrivò la salvezza
Immagine news Serie B n.6 Avellino, D'Agostino punta al rinnovo di Ballardini. Il tecnico, per ora, pensa solo al campo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cittadella, Marchetti prima dei playoff: "Dobbiamo guardarci dentro e capire cosa vogliamo"
Immagine news Serie C n.2 Pro Patria, gli olandesi di Estrella Football Group puntano all'acquisizione del 51%
Immagine news Serie C n.3 Ripescaggio e riammissione in Serie C: le novità ufficializzate dalla FIGC
Immagine news Serie C n.4 Serie C, il Consiglio Federale cambia riammissioni, ripescaggi e tesseramento
Immagine news Serie C n.5 Picerno, Greco valuta l'addio? "Annata dura. Mi aspettavo un sostegno diverso"
Immagine news Serie C n.6 Novara a lavoro per la prossima stagione: entro fine settima si conoscerà il futuro di Dossena
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto PSG-Bayern Monaco
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Udinese, friulani imbattuti all'Olimpico dal 2019
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Torino-Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Tra calcio e moda. L'attaccante della Fiorentina Bonfantini ha presentato il suo brand di abbigliamento
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, il prossimo anno ci saranno due Como. Promosso il 1907
Immagine news Calcio femminile n.3 Frecciarossa di Trenitalia Title Partner della finale della Coppa Italia Women tra Juve e Roma
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, si chiude la 19ª giornata: l'Inter conquista la Champions
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, la Fiorentina riprende la Ternana: il match si chiude sul 2-2
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A femminile, si chiude la 19ª giornata: alle 18.00 Fiorentina-Ternana
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?