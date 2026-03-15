Barcellona-Siviglia, le formazioni ufficiali: Flick comincia senza Yamal e Rashford
TUTTO mercato WEB
Alle 16:15 il Barcellona ospita il Siviglia nel programma della 28^ giornata di Liga spagnola. Di seguito le formazioni ufficiali del match.
BARCELLONA (4-3-3): Garcia; Espart, Cubarsi, Martin, Cancelo; Pedri, Bernal, Olmo; Bardghji, Lewandowski, Raphinha.
Allenatore: Flick.
SIVIGLIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Carmona, Nianzou, Gudelj, Suazo; Agoume, Sow; Sanchez J., Sanchez A., Oso; Adams.
Allenatore: Almeyda.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Luca Calamai Inter furiosa. E’ uno scudetto avvelenato da Var e arbitri. Thuram in crisi, Chivu ha bisogno di Lautaro. Conte si gode il ritrovato De Bruyne e aspetta di decidere il futuro. Juve è Spalletti il futuro
Le più lette
1 Inter furiosa. E’ uno scudetto avvelenato da Var e arbitri. Thuram in crisi, Chivu ha bisogno di Lautaro. Conte si gode il ritrovato De Bruyne e aspetta di decidere il futuro. Juve è Spalletti il futuro
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile