Bayern Monaco, fiducia totale in Neuer: pronto il rinnovo, ma manca il suo via libera
Il futuro di Manuel Neuer resta una priorità per il Bayern Monaco, deciso a proseguire insieme al suo storico capitano. Il club bavarese ha già preparato una proposta di rinnovo fino a giugno 2027, restando in attesa del via libera definitivo del portiere. A riportarlo è l'esperto di mercato Fabrizio Romano.
La dirigenza è convinta di poter continuare a puntare su Neuer, protagonista anche in questa stagione di prestazioni di alto livello. Tra tutte, spicca quella offerta nell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid, dove il numero uno tedesco ha dimostrato di essere ancora decisivo ai massimi livelli.
Nonostante il passare degli anni, Neuer continua a offrire garanzie tecniche e carisma, elementi fondamentali per lo spogliatoio e per l’equilibrio della squadra. Proprio per questo il Bayern è disposto ad aspettare i tempi del giocatore, senza forzare una decisione.
La sensazione è che il legame tra Neuer e il Bayern possa proseguire ancora, con il club pronto a blindare uno dei suoi simboli più rappresentativi anche per le prossime stagioni.
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