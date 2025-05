Ufficiale Bayern Monaco, ufficiale l'arrivo di Jonathan Tah. Per lui contratto fino al 2029

Si attendeva solo l'ufficialità, che è arrivata negli scorsi minuti. Jonathan Tah è un nuovo giocatore del Bayern Monaco, avendo sottoscritto un accordo fino al 2029. Di seguito il comunicato ufficiale del club e alcune dichiarazioni riportate sul portale della società tedesca:

Il Bayern Monaco ha completato l'acquisto di Jonathan Tah. Il nazionale tedesco, 29 anni, si trasferisce a parametro zero dal Bayer Leverkusen al Monaco e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Il difensore centrale indosserà la maglia numero 4 dei campioni di Germania.



Le parole di Tah: "Sono molto felice di essere al Bayern Monaco. Voglio assumermi delle responsabilità qui e lavorare sodo ogni giorno affinché la squadra raggiunga il successo e vinca tanti trofei".

Le parole di Christoph Freund, direttore sportivo: £Siamo lieti di dare il benvenuto a Jonathan Tah all'FC Bayern. Da giocatore di esperienza internazionale e leader, porta la costanza e la qualità che rafforzeranno la nostra difesa. È un vero vantaggio per noi e ha anche dimostrato di poter vincere titoli".

Jan-Christian Dreesen, CEO: "Con Jonathan Tah abbiamo acquisito un giocatore con esperienza e qualità internazionale, che non avrà bisogno di molto tempo per affermarsi nella nostra difesa. Sarà un'aggiunta valida e importante per noi, sia per le sue qualità tecniche che per il suo modo di fare e di guidare la squadra".