Benatia punta il dito contro Donnarumma: "Ha affossato il Manchester City con i suoi errori"

La vittoria del Paris Saint-Germain sul campo del Manchester City (4-2) ha lasciato spazio anche alle discussioni su alcuni episodi. Tra questi, l’errore di Gianluigi Donnarumma sul gol del momentaneo 3-1 firmato da Maghnes Akliouche, con il portiere italiano protagonista di un intervento tutt’altro che impeccabile su una conclusione che sembrava alla sua portata.

Un episodio che non è passato inosservato a Medhi Benatia: l’ex difensore e dirigente dell’Olympique Marsiglia ha sottolineato il peso dell’errore in un momento delicato della partita, quando il City aveva appena accorciato le distanze con la doppietta di Erling Haaland e sembrava pronto a completare la rimonta. "Già in questo tipo di partite si parla sempre del primo quarto d’ora: lì il City prende due gol in 15 minuti e sul primo sicuramente si poteva fare meglio. Poi, quando Manchester City sta meglio e sta tornando in partita, arriva un altro errore che li penalizza ancora", ha spiegato Benatia.

Secondo l’ex difensore marocchino, il problema non è soltanto la singola giocata, ma il momento in cui è arrivata: "Quando il Manchester City è in crescita, quell’episodio ti taglia le gambe una seconda volta. A quel punto diventa una serata davvero complicata".