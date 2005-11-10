Benatia sul carro di Mbappe: "Se fossi in lui, mi farebbe arrabbiare la vittoria di Kane"

Il Pallone d’Oro 2026 assegnato a Harry Kane continua a far discutere, soprattutto tra i sostenitori di Kylian Mbappé, che alla vigilia della cerimonia era considerato da molti uno dei grandi favoriti per il prestigioso riconoscimento.

Tra coloro che ritengono che il francese avrebbe meritato il premio c’è anche Medhi Benatia. L’ex difensore, intervenuto nel programma Les Affranchis su YouTube, ha sottolineato il peso dei numeri realizzati da Mbappé nel corso della stagione, citando i record raggiunti in Liga, Champions League e con la Nazionale: "Per il Mondiale che ha fatto, per il numero di gol che ha segnato, per il record, secondo me solo chi ha vinto il titolo più importante può mettere tutto questo un po’ da parte", ha spiegato Benatia.

L’ex calciatore ha poi immaginato la reazione dello stesso Mbappé davanti alla vittoria di Kane: "Oggi sono Mbappé, non lo vinco, vedo che lo prende Harry Kane e mi arrabbio. Non ha vinto il Mondiale, non ha vinto la Champions League. Ha preso comunque una bella batosta".