Benatia svela su Balerdi: "Avevo un'offerta da 30 milioni dal Leverkusen, non ci è voluto andare"

Non è finita bene tra l'Olympique Marsiglia e Medhi Benatia, quando dal club francese se n'è andato in fretta anche Roberto De Zerbi prima di accettare di tornare ad allenare in Premier League. Ma in una lunga intervista concessa a Canal+, l'ex direttore sportivo dell'OM ha riesumato qualche retroscena di mercato invernale 2026. Il club marsigliese era stato costretto a vendere Darryl Bakola e Robinio Vaz, che erano due giocatori importanti della rosa, per portare soldi al club. A differenza di Benatia che invece ha anche cercato di vendere Leonardo Balerdi al Bayer Leverkusen, tuttavia senza esito positivo: il difensore - oggi alla Roma - aveva rifiutato il trasferimento per giocare la Coppa del Mondo e alla fine si infortunò prima del torneo iridato.

Com'è andata

"McCourt (proprietario del Leverkusen) si è reso conto che non eravamo al corrente di nulla. Non ci ha mai detto che non potevamo fare acquisti. Ha detto che era al nostro fianco, che continua a investire e che bisognava entrare in Champions League per questo secondo anno consecutivo. Che serviva prevedere una cessione entro il 30 giugno, tra virgolette Leonardo Balerdi. E mi chiede quanto può costare. Gli dico che se facciamo la Champions League e va alla grande, per un difensore della sua caratura possiamo prendere tra 30 e 35", ricorda Benatia.

Quando le storie si incrociano

"In estate, ho portato un'offerta (all'OM) da 25 milioni più 5 di bonus dal Leverkusen. Leo non ci è voluto andare", ha rivelato l'ex direttore sportivo. "Ha detto 'no, no, io ho il Mondiale, la Germania non mi piace'. Si rompe il polpaccio, niente Coppa del Mondo. Prendi Angel Gomes a parametro zero, Auba gratis. Medina paghi 2 milioni l'opzione più 18. Ci hanno detto che bisognava fare un prestito perché quell'anno potevi pagare solo 2", ha raccontato Medhi Benatia.