Rabiot, addio OM per il Milan. Benatia: "L'ho vissuta molto male". E torna sulla rissa con Rowe

Anche se ha lasciato l'Olympique Marsiglia, è difficile per Medhi Benatia dimenticare la partenza di Adrien Rabiot nel pieno dell'estate 2025 per approdare al Milan. Tutto è stato dovuto a quella rissa con il suo compagno di squadra di allora, Jonathan Rowe, nello spogliatoio marsigliese. "L'ho vissuta molto male", ammette l'ex direttore sportivo, intervistato da Canal+. "Tutti sapevano che rapporto avevo con lui. Umanamente è un vero uomo. Un ragazzo lavoratore, serio", ha sottolineato l'ex direttore sportivo dell'OM.

Qualche dubbio

Una prima frattura arriva al rientro dalle vacanze. "Ci aveva abituati a maggiore serietà, a rigore sugli orari, sulla colazione. Era infastidito da certe piccole cose". Ad esempio i dubbi covati per lo svolgimento della colazione insieme quando l'allenamento con Roberto De Zerbi era solo di pomeriggio: "Ma Adri, c'è un programma che è stato fatto. Non lo faccio io. Bisogna andarci e basta. È forse per evitare che andiate a letto troppo tardi. (...) È la scelta del mister".

Quel retroscena

Nel mese di giugno, Medhi Benatia aveva chiesto al suo proprietario, Frank McCourt, di trattenere il suo centrocampista, "una priorità", secondo lui. L'uomo d'affari americano, come tutta la dirigenza del club, era d'accordo. Ma tutto precipita il 15 agosto 2025 al Roazhon Park, quando Rabiot e Rowe vengono alle mani davanti a un Roberto De Zerbi. "Il mister mi dice: 'Io che faccio? Tre volte dico stop e questi se le danno di santa ragione! È come se non ci fossi, come se fossi una merda'", ha ricordato Benatia. Ha avuto la sensazione di perdere il controllo dello spogliatoio. "Non voglio più allenare quei due ragazzi, non mi hanno rispettato".

Il finale

Una sospensione con una multa non sarebbe potuta bastare? "Sono passati due giorni", ha raccontato Benatia. "Speravo che mi mandasse un messaggio. Ogni volta che squillava il mio telefono speravo che fosse 'Adri'. Ma passano 48 ore e non ci sono scuse, non c'è niente! Le scuse arrivano solo dopo, durante una riunione, quando si decidono le sanzioni ed è ormai finita".