Benatia accusa Longoria: "Mi ha mentito sulle finanze dell'OM, lo dico pubblicamente"

Medhi Benatia torna a parlare della sua esperienza all'Olympique Marsiglia e lo fa senza risparmiare dettagli. Ospite del primo episodio di un programma di Canal+, il dirigente ha raccontato alcuni retroscena legati alla sua esperienza al Velodrome, soffermandosi in particolare sul mercato invernale della scorsa stagione.

Il caso del budget per il mercato

Benatia ha rivelato di aver scoperto una situazione economica diversa da quella che gli era stata prospettata. "L'allenatore (Roberto De Zerbi, ndr) pensava che a gennaio avremmo avuto 30 milioni di euro per acquistare un grande giocatore in attacco. Quando gli ho detto: 'Mister, non hai capito, dobbiamo incassare 35 milioni', mi ha risposto: 'Cosa? Ma non è quello che mi avevano detto!'. Beh, nemmeno io lo sapevo", ha raccontato. "Longoria mi ha mentito. Lo dico in televisione, mi ha mentito. Certo che mi ha mentito".

De Zerbi, stipendi e addio a Marsiglia

Nel corso dell'intervista, l'ex difensore di Bayern Monaco e Juventus ha ripercorso anche il suo ruolo nella scelta di De Zerbi come allenatore del Marsiglia, parlando del rapporto con il tecnico e della sua decisione di lasciare il club. Benatia ha inoltre affrontato il tema degli stipendi elevati offerti dall'OM: "A Marsiglia ci sono sempre stati grandi ingaggi. Un giocatore non viene all'OM se non c'è un buon salario. Ti parla della sicurezza, del contesto, di tante cose... ma vivere a Marsiglia è magnifico. A Londra pensi davvero di essere più al sicuro? Gli stipendi importanti sono sempre esistiti a Marsiglia".